Beşiktaş'ta Fernando Santos gözlerine inanamadı. Hemen Samet Aybaba'nın yanına koştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta Fernando Santos gözlerine inanamadı. Hemen Samet Aybaba'nın yanına koştu
Oyuncuların fiziksel durumunu araştıran Fernando Santos gelen rapora şaştık kaldı.

Süper Lig’in 26 haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş’ta hazırlıklar devam ediyor.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Oyuncularının fiziksel durumlarını tespit etmek için bir takım testler yapan Fernando Santos gelen raporla neye uğradığını şaşırdı.

YANLIŞ ANTRENMANLAR UYGULANMIŞ

Portekizli teknik adama verilen raporda takıma çok yanlış antrenman yöntemleri uygulandığı bilgisi verilirken, "İdmanlara düşük tempoda devam etsek bile sakatlıklar artabilir" notunun yer aldığı iddia edildi.

SAMET AYBABA İLE PAYLAŞTI

Gelen raporu hayretler içinde inceleyen Fernando Santos durumu Samet Aybaba ile paylaştı.

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