Beşiktaş'ta Fernando Santos gözlerine inanamadı. Hemen Samet Aybaba'nın yanına koştu

Süper Lig’in 26 haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş’ta hazırlıklar devam ediyor.
NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Oyuncularının fiziksel durumlarını tespit etmek için bir takım testler yapan Fernando Santos gelen raporla neye uğradığını şaşırdı.
YANLIŞ ANTRENMANLAR UYGULANMIŞ
Portekizli teknik adama verilen raporda takıma çok yanlış antrenman yöntemleri uygulandığı bilgisi verilirken, "İdmanlara düşük tempoda devam etsek bile sakatlıklar artabilir" notunun yer aldığı iddia edildi.
SAMET AYBABA İLE PAYLAŞTI
Gelen raporu hayretler içinde inceleyen Fernando Santos durumu Samet Aybaba ile paylaştı.
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