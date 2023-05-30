Galatasaray taraftarına şampiyonluk tehdidi

Bugün Ankaragücü'nü yenmesi halinde ligdeki 23. şampiyonluğuna ulaşacak Galatasaray'da taraftara uyarı geldi.

Galatasaray taraftarına şampiyonluk tehdidi

Türkiye'nin pek çok yerinde olası bir Ankaragücü galibiyeti sonrasında kutlama yapmaya hazırlanan Galatasaray taraftarlarına uyarılar geliyor. Eskişehir, Samsun gibi önemli taraftar gruplarına sahip şehirlerde kutlama yapılmaması yolunda tehditler var.

Fotospor'un haberine göre; Galatasaray taraftarları arasında yayılan uyarılar ise İstanbul'la ilgili oldu. Fenerbahçe bu akşam sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli taraftarların Saracoğlu stadını doldurması bekleniyor.

Maçın bitiminde Kadıköy ve çevresinde binlerce Fenerbahçe taraftarının olacağına dikkat çeken Galatasaraylılar, kutlamaların Kadıköy, Bağdat Caddesi gibi Fenerbahçeli taraftarların çoğunlukta olacağı yerlerde yapılmaması uyarısı yapılıyor.

Ayrıca Beşiktaş taraftarının çoğunlukta olduğu Çarşı ve çevresinde de dikkatli olunması konusunda uyarılar var olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

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