Galatasaray taraftarından Süper Kupa rezaleti ile ilgili flaş açıklama

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Selahattin Ekrekli
Galatasaray taraftarından Süper Kupa rezaleti ile ilgili flaş açıklama
Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da taraftarlar, mücadele öncesi konuştu.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

Mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe ile olan zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da taraftarlar, maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanacaklarını ifade eden taraftarlar, Süper Kupa rezaleti ile ilgili de konuştu.

''BÜYÜK BİR HATA''

Süper Kupa'nın Arabistan'da oynanma kararının başlı başına büyük bir hata olduğu ifade eden taraftar, böyle bir olayı ilk defa gördüğünü ifade etti.

''ALDIKLARI KARAR DOĞRU''

Bir başka taraftar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maça çıkmama kararının doğru olduğunu söyledi ve Türk futbolunun yukarı doğru ivmelenmesi gerektiğini aktardı.

İlgili Haberler
Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Taraftarlar Galatasaray-Konyaspor maçı için stada kaçak girdi. Yeniçağ muhabirini görünce neye uğradıklarını şaşırdılar
Galatasaray Icardi'nin alternatifini buldu. Fenerbahçe'nin eski yıldızı geliyor
Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri açıklandı
Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının VAR hakemleri açıklandı
Galatasaray yeni transferini açıkladı
Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray Konyaspor maçının 11'i belli oldu. Sürpriz var
Galatasaray'dan sahasında kritik galibiyet
Son Haberler
Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Yüksel Uzel yaşamını yitirdi Magazin
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Yüksel Uzel yaşamını yitirdi
Sağanak sonrası kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı Gündem
Sağanak sonrası kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açıldı
Erdoğan aday tanıtım töreninde sinirlendi. Öyle bir kızdı ki elini bile tutmadı Gündem
Erdoğan aday tanıtım töreninde sinirlendi. Öyle bir kızdı ki elini bile tutmadı
Galatasaray'dan Hatay'a tarihi fark Spor
Galatasaray'dan Hatay'a tarihi fark
Altı aydır kayıp olan şahsın kemikleri bulundu Gündem
Altı aydır kayıp olan şahsın kemikleri bulundu