Galatasaray taraftarından Süper Kupa rezaleti ile ilgili flaş açıklama

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

Mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe ile olan zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'da taraftarlar, maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanacaklarını ifade eden taraftarlar, Süper Kupa rezaleti ile ilgili de konuştu.

''BÜYÜK BİR HATA''

Süper Kupa'nın Arabistan'da oynanma kararının başlı başına büyük bir hata olduğu ifade eden taraftar, böyle bir olayı ilk defa gördüğünü ifade etti.

''ALDIKLARI KARAR DOĞRU''

Bir başka taraftar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maça çıkmama kararının doğru olduğunu söyledi ve Türk futbolunun yukarı doğru ivmelenmesi gerektiğini aktardı.