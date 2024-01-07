Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

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Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'de evinde Konyaspor'u ağırlayacak Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.

Saat 19.00'da başlayacak maçın ilk 11'leri açıklandı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Abdülkerim, Nelsson, Kaan, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, Oliviera

HALİL DERVİŞOĞLU FORVETTE

Mauro Icardi ve Bakambu'nun yokluğunda Okan Buruk, hücum hattında Halil Dervişoğlu'nda şans verdi.

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