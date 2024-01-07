Galatasaray'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.
Saat 19.00'da başlayacak maçın ilk 11'leri açıklandı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Abdülkerim, Nelsson, Kaan, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil
Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, Oliviera
HALİL DERVİŞOĞLU FORVETTE
Mauro Icardi ve Bakambu'nun yokluğunda Okan Buruk, hücum hattında Halil Dervişoğlu'nda şans verdi.
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