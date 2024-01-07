Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray Konyaspor maçının 11'i belli oldu. Sürpriz var

Süper Lig'de 19. haftaya ikinci sırada giren Galatasaray, bu akşam Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı Ali Şansalan yönetecek.

Sarı kırmızılı takımda Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira sakatlıkları nedeniyle oynamayacak.

Sarı kart cezalısı Sacha Boey ve Lucas Torreira ile Afrika Kupası'na giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da yok.

Konyaspor'da ise Cikalleshi ve Bernardoni kadro dışı bırakılmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'i belirlerken sürpriz bir karara da imza attı. Buruk'un sahaya takımını şu 11'le sürmesi bekleniyor:

Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem D., Tete, Kerem A., Zaha, Halil.

Konyaspor'un beklenen 11'i de şu şekilde: Deniz, Uğurcan, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, Muric.