Galatasaray tribünlerinde ilginç gol sevinci

Selahattin Ekrekli
Galatasaray tribünlerinde ilginç gol sevinci
Rams Park'ta Galatasaray taraftarı art arda gelen goller sonrası coştu.

Galatasaray 25. dakikada Barış'la Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti.

Savunma arkasına atılan uzun topta savunmadan seken topta Barış Alper rakibinden iyi bir şekilde kurtularak vuruşunu yaptı ve Volkan Babacan'ı geçen top ağlarla buluştu.

Gol sonrası Galatasaray tribünleri büyük coşku yaşadı.

6 dakika sonra bu kez Galatasaray, Mertens ile farkı ikiye çıkardı.

Barış Alper'in sol kanattan içeriye girip çektiği şutta savunmadan seken top Mertens'in önünde kaldı.

Belçikalı oyuncunun sert vuruşu köşeden ağlarla buluştu.

İkinci gol sonrası da Rams Park adeta yıkıldı.



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