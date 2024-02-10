Galatasaray'ın yeni yıldızı Derrick Köhn Rams Park'a ilk kez ayak bastı. Gördüklerine inanamadı

Selahattin Ekrekli
Galatasaray'ın yeni yıldızı Derrick Köhn Rams Park'a ilk kez ayak bastı. Gördüklerine inanamadı
Rams Park'ın çimlerine ilk kez ayak basan yeni transfer Derrick Köhn'e takımın tecrübeli ismi Kaan Ayhan ders verdi!

Galatasaray; Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Rams Başakşehir'i ağırlayacak.
Sarı-Kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Derrick Köhn ilk kez kadroda yer aldı.
Rams Park'ın çimlerine ilk kez ayak basan Gana asıllı Alman futbolcuya takımın tecrübeli isimlerinden Kaan Ayhan stadı anlattı.
Genç oyunculardan Eyüp Aydın'ın da katıldığı sohbeti dikkatlice dinleyen Köhn stadın bazı bölümleri ile ilgili sorular sorduğu gözlendi.
İkili arasındaki konuşma sonrası soyunma odasına doğru hareketlenen Derrick Köhn, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlara da selam vermeyi ihmal etmedi.
Bu arada Köhn'ün aliesi de tam kadro tribündeki yerini aldı.

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