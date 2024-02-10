Icardi hayali gerçek oldu. Rams Park'ta çok özel buluşma

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sırasında Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki evinin yıkıntıları arasından 155 saat sonra kurtulan ve ailesini yitiren 11 yaşındaki Semih Ege İnci'nin en büyük rüyası, RAMS Park Stadı'nda Galatasaray'ın ünlü oyuncusu Icardi ile zaman geçirmekti.

Semih Ege, hastanede Muslera aracılığıyla idolü Icardi ile görüşme fırsatı bulmuştu.

Amcası Harun Aslan'ın yanında bir konteynerde yaşamaya başlayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Semih, en büyük hayalini Icardi ile tanışmak olduğunu söylemişti.

Bu sözlere yanıt gecikmemiş, Galatasaray'ın resmi x hesabından, "Seninle buluşacağımız için çok heyecanlıyız" mesajı yayınlanmıştı.

Semih Ege İnci; Galatasaray Kulübü'nün davetlisi olarak Başakşehir maçını izledi.

Icardi ile tanışıp, bütün takımdan tek tek imza alan minik taraftarın mutluluğu gözlerinden okunuyordu.