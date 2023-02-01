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Galatasaray Ümraniye karşısında. Okan Buruk kararını verdi

Lider Galatasaray, Süper Lig'de 22. hafta maçında bu akşam Ümranyespor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11 kararını verdi

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 13:21
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Galatasaray-Ümraniyespor maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray Ümraniye karşısında. Okan Buruk kararını verdi
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Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 22. hafta maçında bu akşam HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Nef Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde çıktığı 20 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi.

Ümraniyespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgiyle 14 puan elde ederken 19 takımlı Süper Lig'de son sırada yer alıyor.

3 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Ümraniyespor müsabakası öncesinde 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da ayrıca sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 86. dakikada Gomis’in attığı golle 1-0 kazanmıştı.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ilk 11 konusundaki kararını verdiği belirtildi. Sarı kırmızılı takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Ümraniyespor'un 11'i ise şöyle:

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Lenjani, Kartal, Avounou, Oğuz, Geraldo, Bettaieb, Umut Nayir

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