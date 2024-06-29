Galatasaray ve Fenerbahçe savaşa girdi

Galatasaray ve Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde transfer piyasasında hareketli günler geçirirken, her iki kulüp de sürpriz bir oyuncu için rekabete tutuştu.

Sırp medyasından Mozzart Sport'un haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, Sparta Prag'ın Sırp sol kanadı Veljko Birmancevic'e göz dikmiş durumda.

PRAG'IN TALEBİ

Başkent ekibinin, yetenekli futbolcusu için 7 milyon Euro'luk bir talepte bulunduğu belirtildi.

EURO 2024'te Sırbistan A Milli Takımı'nın bir parçası olan Birmancevic, turnuvada fazla forma şansı bulamasa da dikkatleri üzerine çekti.

TAKİPTE OLANLAR ÇOK

Prag'da gösterdiği başarılı performansla 26 yaşındaki sol açık, pek çok kulübün ilgi odağı haline geldi.

Önceki sezon Sparta Prag ile 50 karşılaşmaya çıkan Birmancevic, 22 gol ve 12 asistle kariyerindeki en verimli dönemlerinden birini yaşadı.