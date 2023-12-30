Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlara özel sefer hatırlatması. Metro İstanbul'dan flaş açıklama

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Suudi Arabistan'ın kabul edilemez tutumuna karşı ortak kararla maça çıkmaması iki takım taraftarlarını harekete geçirdi. Sosyal medya organize olan iki takım taraftarlar, "Takımlarımızı karşılamaya gidelim" görüşünde birleşti.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak; saat 04.30 sularında Sabiha Gökçen'e iniş yapacak. Galatasaray kafilesinin ise saat 04.00'te İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştirak şirketlerinden Metro İstanbul’dan da taraftarlara ‘gece metrosu’ hatırlatması yapıldı.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Tüm İstanbullulara duyurumuzdur:

Sabaha karşı yurdumuza dönecek şanlı takımlarımızı karşılayabilmeniz için;

M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve

M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarımızda Gece Metrosu olduğunu hatırlatmak isteriz.”