Güney Kore'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk’ün ruhu halkıyla yaşıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Güney Kore'den Süper Kupa açıklaması: Atatürk’ün ruhu halkıyla yaşıyor
Güney Koreli gazeteci Hanshin Lee’den Atatürk hakkında çok etkileyici sözler geldi.

Riyad’da Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesitesi) Stadyumu’nda gerçekleşmesi planlanan, ancak Suudi yetkililerin Atatürk pankartı ve tişörtleri konusunda iki takıma da izin vermemesi nedeniyle iptal olan maçla ilgili Güney Koreli gazeteci Hanshin Lee’den Atatürk hakkında çok etkileyici sözler geldi.

Hanshin Lee şunları söyledi:

"Suudi Arabistan’daki olayları duydum. Tabii ki bugün Fenerbahçe’nin kupayı almasını isterdim. Ama bir ülkenin geçmişine ve onu kuran büyük adam Atatürk’e saygı göstermekten daha değerli bir şey yoktur. Takımların ülkelerine dönmekten çekinmemeleri lazım.

Suudiler, asla yenilmeyen bir kişiye karşı galip gelebileceklerini düşündüler. Atatürk’ün ruhu halkıyla yaşıyor. Türk olmasam da bugün herkesle birlikte gurur duyuyorum. Bu durum, Fenerbahçe - Galatasaray arasındaki rekabeti aşıyor."

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