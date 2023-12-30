Atatürk bu ülkenin çimentosudur. Gecenin fotoğrafı Sabiha Gökçen’den geldi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde Arapların, skandal Atatürk ve İstiklal Marşı dayatmasının ardından takımlar maça çıkmama kararı aldı ve yurda döndü.

Yaşananların ardından Galatasaray kafilesi, saat 05.20'de İstanbul Havaalanı'na geldi. Fenerbahçe kafilesini taşıyan THY uçağı da 06.15 sularında Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptı.

Gecenin fotoğrafı ise Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan geldi. Galatasaraylı bir taraftarın, Fenerbahçeli bir taraftarı sırtına aldığı fotoğrafta ellerindeki Atatürk posterleri ve Türk Bayrakları; bir kez daha şu cümleyi söyletti: ATATÜRK BU ÜLKENİN ÇİMENTOSUDUR!

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları, yurda dönen takımları havaalanlarında karşıladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek herhangi bir açıklama yapmadan havaalanından ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.