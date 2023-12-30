Türklere ve Atatürk'e asla dokunmaya cesaret etmeyin. İtalyan muhabir Dünyanın bildiği gerçeği açıkladı

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa finali Arapların, Atatürk ve İstiklal Marşı skandalının ardından takımların sahaya çıkmayı reddetmesiyle iptal edildi.

Skandalın ardından Galatasaray ve Fenerbahçe ekibi yurda dönerken, Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi ve Beşiktaşlısı tek vücut oldu atasına sahip çıktı, Cumhuriyet’in kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bir kez daha Türk milletinin kırmızıçizgisi olduğunu gösterdi.

İtalyan muhabir Tancredi Palmeri’nin şu sözleri ise bir gerçeğin altını çizdi:

"Türklere ve Atatürk'e asla dokunmaya cesaret etmeyin!"

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde büyük kriz yaşandı.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu tişörtlere ve 100. yıl kareografisine izin vermeyen Suudi Arabistan yetkililerine rest çeken iki kulübün yöneticileri, sahaya çıkmayarak ülkeye dönme kararı aldı.

Gelişmeler dünya basınında geniş yankı uyandırdı.