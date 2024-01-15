Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar

RAMS Park’taki zorlu mücadelede, Galatasaray 86. dakikada bulduğu golle 2-1’lik zaferle sahadan ayrıldı.
Maçın ilk yarısında Victor Nelsson’un 26. dakikada kaydettiği golle öne geçen Galatasaray, ikinci yarıda Kayserispor’un Aylton Boa Morte ile bulduğu eşitlik golüne engel olamadı.
Dries Mertens’in 86. dakikada penaltıdan attığı gol, Galatasaray’a galibiyeti getirdi.
Kayserispor için 44. dakikada talihsiz bir an yaşandı.
Stephane Bahoken’in penaltı vuruşunu, kaleci Fernando Muslera kurtardı.
Böylece Kayserispor, beraberlik şansını kaçırdı.
Bu kritik galibiyetle Galatasaray puanını 51’e yükseltirken, Kayserispor 29 puanda kaldı.
Galatasaray, önümüzdeki hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Kayserispor ise evinde İstanbulspor’u konuk edecek.
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son maçlarla toplam 6 galibiyet, 2 beraberlikle 8 maçtır yenilmiyor.