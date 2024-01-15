Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar

Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’in 20. haftasında, Galatasaray’ın evinde Kayserispor’u ağırladığı maç, özellikle Sarı Kırmızılı futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 1

RAMS Park’taki zorlu mücadelede, Galatasaray 86. dakikada bulduğu golle 2-1’lik zaferle sahadan ayrıldı.

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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 2

Maçın ilk yarısında Victor Nelsson’un 26. dakikada kaydettiği golle öne geçen Galatasaray, ikinci yarıda Kayserispor’un Aylton Boa Morte ile bulduğu eşitlik golüne engel olamadı.

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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 3

Dries Mertens’in 86. dakikada penaltıdan attığı gol, Galatasaray’a galibiyeti getirdi.

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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 4

Kayserispor için 44. dakikada talihsiz bir an yaşandı.

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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 5

Stephane Bahoken’in penaltı vuruşunu, kaleci Fernando Muslera kurtardı.

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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 6

Böylece Kayserispor, beraberlik şansını kaçırdı.

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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 7

Bu kritik galibiyetle Galatasaray puanını 51’e yükseltirken, Kayserispor 29 puanda kaldı.

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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 8

Galatasaray, önümüzdeki hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 9

Kayserispor ise evinde İstanbulspor’u konuk edecek.

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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 10

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son maçlarla toplam 6 galibiyet, 2 beraberlikle 8 maçtır yenilmiyor.

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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 11
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 12
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 13
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 14
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 15
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 16
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 17
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 18
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 19
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 20
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 21
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 22
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 23
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 24
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 25
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 26
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 27
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 28
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 29
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 30
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 31
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 32
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 33
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 34
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 35
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 36
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 37
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 38
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 39
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 40
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 41
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 42
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 43
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 44
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 45
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 46
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 47
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 48
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 49
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 50
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 51
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 52
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 53
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 54
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 55
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 56
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 57
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 58
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 59
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 60
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 61
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 62
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 63
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 64
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 65
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 66
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 67
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 68
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 69
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 70
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 71
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 72
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 73
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 74
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 75
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 76
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 77
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 78
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 79
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Galatasaray yenilgiyi unuttu. RAMS Park'tan tarihi anlar 80
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