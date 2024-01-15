Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu. Okan Buruk açıkladı

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Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu. Okan Buruk açıkladı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Icardi'nin ne zaman takıma döneceği sorusuna cevap verdi.

Galatasaray’ın 2-1'lik Kayserispor galibiyeti sonrası Okan Buruk, takımın önemli forvetlerinden Mauro Icardi’nin sakatlık durumu hakkında bilgi verdi.

Icardi’nin iyileşme süreci ve Trabzonspor ile oynanacak kritik maçta sahada olup olmayacağı merak konusuydu.

Buruk, Icardi için özel bir iyileşme programı hazırlandığını ve Arjantinli yıldızın bu programa uygun şekilde antrenmanlara başlayacağını belirtti.

Icardi’nin fiziksel durumunun hafta sonuna kadar değerlendirileceğini ve Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alabileceğini umduğunu ifade etti.

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