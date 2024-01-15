Okan Buruk yine isyan etti. 'Bir tek Türkiye'de olur'

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Okan Buruk yine isyan etti. 'Bir tek Türkiye'de olur'
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezonki hakem isyanlarına Kayserispor maçından sonra bir yenisini daha ekledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon bir kez daha hakem kararlarına isyan etti.

2-1 kazandıkları Kayserispor maçından sonra konuşan Buruk, 1-0 öne geçtikten sonra 2-0'ı da bulduklarını, ancak golün iptal edildiğini ileri sürdü. Buruk, "Bu bir tek Türkiye'de olur. Çünkü iptal edilen gol dünyanın neresinde olursa olsun verilir" dedi.

Pozisyonda faul olmadığını iddia eden Buruk, "Eğer bu faulse her maçta en az 500 tane faul kararı çıkar. VAR'dan dönmüyorsa VAR'ı sorgulamak gerekiyor" diye konuştu.

Buruk, şöyle devam etti:

Aynısı ceza sahasında olsa penaltı mı verecekti? Hakemleri eğitmek için yıllardır para ödeniyor ama gelişim olmuyor. Başka takımlar da mutsuz. Belli ki VAR'da bir mutsuzluk var. Biz de eksikler nedeniyle ofansif anlamda çok kısıtlandık.

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