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Galatasaray'dan Yunanistan çıkarması

Galatasaray transferde rotayı Yunanistan'a çevirdi. Sarı - Kırmızılılar 19 yaşındaki Giannis Konstantelias için PAOK'la görüşecek.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 16:11
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Galatasaray Yunanistan'a çıkarma yaptı

Galatasaray'dan Yunanistan çıkarması
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Kadrosuna genç ve gelecek vadeden bir ismi katmak isteyen Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi.

Yunan basını sport24'te yer alan habere göre; Galatasaray, PAOK forması giyen Giannis Konstantelias'ı kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre, gelecek vadeden oyuncuyu transfer etmek isteyen sarı kırmılı kulübün 6 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtilirken, Yunan ekibinin bu teklifi reddettiği kaydedildi.

Özellikle AEK maçında yaptığı asistle kalitesini gösteren yıldız oyuncuyla Leeds United ve Manchester United'ın da ilgilendiği yazıldı.

PAOK ile 2027 yılana kadar sözleşmesi bulunan 19 yaşındaki 10 numara, bu sezon çıktığı 22 maçta 1 gol ve 6 asist yaptı.

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