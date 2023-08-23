Galatasaray Zaha’yı sakat sakat oynattı. Gerçek ortaya çıktı

Editör: Hamza Özalkuş

Galatasaray’ın evinde oynayacağı 3 derbiden birisi olan Trabzonspor maçında da forma giyemeyen Fildişili yıldız Olimpija maçının ikinci yarısında 45 dakika, Kayserispor maçının ise son 20 dakikasında forma giydi.

Geçen sezon oynanan Bournemouth maçında sakatlanan Zaha tüm yazı tedavi olarak geçirdi. Sezon öncesi kampına katılmadı. Galatasaray'a gelmeden önce bir süre eski takımı Crystal Palace'ın tesislerinde tedavi oldu. İngiltere'de basit bir sakatlığın nasıl aylarca sürdüğüne dair sorular sorulurken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fotospor’un haberine göre Fenerbahçe'ye sezonun transfer çalımı olarak gelen Zaha tam iyileşmeden Olimpija ve Kayseri maçlarında riske edildi. Normal şartlarda Ağustos sonuna kadar tedavi süresi tanınan Fildişili golcünün sakatlığı bu yüzden nüksetti.

İYİLEŞME SÜRES 2 HAFTA UZADI

Daha önce 3 hafta içinde sahalara dönebilecek olan Zaha'nın bunun üzerine en az 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağı iddia edildi. Zaha'nın oynamak istemesi, Buruk'un da onu sahaya sürmesinin sakaltığın artmasına neden olduğu belirtildi.