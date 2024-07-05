Galatasaray Zaniolo'dan servet kazandı

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, ülkesinin takımı Atalanta'ya transfer oldu.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Sarı-kırmızılılar oyuncunun sözleşme detaylarını duyurdu.

Galatasaray ile Atalanta arasındaki anlaşmada İtalyan ekibinin şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu var.

Opsiyonun 15.5 milyon euro olduğu ve Atalanta'nın Galatasaray'a kiralama bedeli olarak 6 milyon 400 bin euro vereceği ifade edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada ''Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.0000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.