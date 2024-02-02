Galatasaray zoru nasıl kolaya çevirdi? Sedat Kaya yazdı

Samsunspor zorlu deplasman.

Galatasaray'da Sacha Boey ile Bakambu hafta içi satıldı.

Üstelik Abdülkerim Bardakçı, Hakim Ziyech ve Sergio Oliveira da kadroda yok.

Ama Galatasaray'da öyle yetenekli bir kadro var ki, şartlar ne olursa olsun skora ulaşmayı beceriyor.

Samsun'da oyuna fişek gibi başladılar.

Ev sahibi daha maça ısınmadan ilk 10 dakikaya 2 gol birden sığdırdılar.

Gerçi tempoları düşüktü.

Organize ataklar geliştiremediler.

Hücumda çok etkin de değildiler.

Ama işbitirme yeteneklerini sahneye çıkardılar.

5.dakikada bir duran toptan öne geçtiler. Kerem Demirbay'ın kornerinde İcardi'nin asistisi Nelsson boş çevirmedi: 1-0

Samsunspor daha ne olduğunu anlamadan 2. golü kalesinde gördü.

10.dakikada Mertens'in ince pasıyla savunmanın arkasına sarkan Barış Alper skoru 2-0'a getirdi.

Erken gelen gollerle skor avantajını yakalayan Galatasaray vites düşürüp oyunu rölantiye aldı.

İlk çeyrekten sonra ancak kendine gelebilen Samsunspor oyunun kontrolünü ele geçirdi ama güçlü Galatasaray savunmasını geçemedi.

Özellikle Kaan'ın kanatından yüklenen evsahibi her atağında savunmaya çarpıp geri dönmek zorunda kaldı.

Maç başlarken Zaha'yı yine yedeklerde görünce

Okan Buruk'a akıl erdiremedim.

Geçen hafta Gaziantep maçının kilidini açan adamdı Zaha.

İkinci yarıda oyuna girmesiyle fark yaratmış, takımın hücum gücünü artırmış, golünü de atmıştı.

Tartışmasız son haftaların en formda, en skorer ismi.

Her maça yedek çıkması adalet mi?

Okan Buruk yine 60.dakikada oyuna aldı Zaha'yı.

Pek varlık gösteremedi.

Çünkü Galatasaray skor avantajını korumak için rölantiye oyununu sürdürdü.

Samsun kalesine gitmek yerine savunmada açık vermemeyi hedefledi.

Ve bunda başarılı oldu.

Sonuçta Galatasaray zor deplasmanı kolay bir şekilde aşarak yoluna devam etti.