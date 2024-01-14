Galatasaray'a 'aslan' kesilen Sivas, Samsun'da yıkıldı. Volkan Aliakar yazdı

Sivasspor hafta içi mesaisinde Galatasaray ile karşılaşmıştı. 16. hafta erteleme maçında konuk ettiği rakibinden 1 puanı kaparken, mücadelesiyle ön plana çıkmıştı. Eksiklere rağmen alınan bu beraberlik takıma moral olmuştu.

Teknik direktör Bülent Uygun, Samsun deplasmanına Galatasaray maçının ilk 11'inden mecburi 3 değişiklikle çıktı. Appindangoye ve Charisis sakatlığı, Kvet de grip olması nedeniyle kadroya alınmadı. Onların yerlerine Abdulkadir, Ziya ve Manaj şans buldu. Takımın son dönemdeki en etkili gol silahı Galatasaray karşısında cezası nedeniyle forma giyememişti. Dolayısıyla onun dönüşünün Sivasspor'un hücum gücünü artıracağı düşünülüyordu. Ancak bu beklenti sadece kağıt üzerinde kaldı.

Başlama düdüğü ile birlikte sahada Samsunspor fırtınası esmeye başladı, 4. dakikada golü buldu.

Rick Van Drongelen'in, Roberto Carlos'un andıran şutuyla öne geçti. Kader bu ya Hollandalı savunmacı ligin ilk yarısında da Sivasspor ağlarını havalandırmıştı, toplam 2 gole ulaştı.

36. dakikada Fofana'nın içeri çıkardığı topu Holse'nin ağlara göndermesiyle ev sahibi Samsun 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Bülent Uygun ikinci yarıya iki değişiklikle başladı.

Fofana'nın zor anlar yaşattığı Alaaddin'in yerine Burak Kapacak'ı, bekleneni veremeyen Abdulkadir'in yerine de Emrah Başsan'ı aldı.

Oyunda dengeyi kurup gol aramaya başlayan Sivasspor'a bu kez takım içinden darbe yedi.

58. dakikada Sivasspor frikik kazandı. Takım arkadaşları serbest vuruşu kullanmaya hazırlanırken Koita barajda gereksiz bir itişmeye girdi ve Van Drongelen'e tokat attı. Hakem Burak Şeker iki futbolcuya sarı kart gösterirken VAR'dan pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. İki futbolcunun mücadelesini ekrandan takip eden Şeker; Koita'nın sarı kartını iptal edip, kırmızıya çevirdi.

10 kişi kalan Sivasspor'un hızı kesildi.

1 kişi fazla olmasına rağmen Samsunspor da rakibine ayak uydurunca maçın kalan bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti.

İlk yarıda attığı gollerle 2-0 kazanan Samsunspor alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir galibiyet alıp puanını 21'e yükseltti. Sivasspor ise 25 puanda kaldı.