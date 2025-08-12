Göztepe'den tarihi transfer başarısı!

Yaz transfer döneminde Avrupa'da adı en çok geçen isimlerden olan İzmir temsilcisi Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso, Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırarak RB Leipzig'e imza atıyor. Göztepe'den Avrupa'nın en büyük liglerinden Bundesliga'ya transfer olacak Romulo için haftalardır Leipzig'le kıyasıya bir bonservis pazarlığı yapan sarı-kırmızılıların futbol şubesini yöneten Başkan Rasmus Ankersen, Sportif Direktör Ivan Mance ve Sport Republic'in 23 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Anlaşmanın 20 milyon Euro garanti, 3 milyon Euro da performans bonusunu kapsadığı iddia edildi. Romulo 23 milyon Euro bedelle giderse Türk Lirası olarak 1 milyar 90 milyon TL civarında tutan bu tarihi rakam, Anadolu kulüplerinin en yüksek, Türk futbolunun da üçüncü en pahalı transferi olacak.

Ne Mourinho ne Osimhen ne de Mbappe! Leroy Sane hepsini solladı: Dünyanın 1 numarası oldu

Süper Kupa sahibini buluyor! PSG ile Tottenham karşı karşıya

3. SIRAYA YERLEŞECEK

Daha önce Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu geçen yıl Brighton'a, Galatasaraylı Sacha Boey ise Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Cenk Tosun, Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro, Arda Güler ise Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e 20 milyon Euro ve bonuslarla gitmişti. Türk futbolunda Elvir Balic, Vedat Muriç ve Gedson Fernandes transferleri de kulüplerine 20 milyon Euro üzeri bonservis kazandırdı.

PSG'den 5 yıllık imza!

35 GOLE KATKI VERDİ

Athletico Paranaense'den 2023-2024 sezonunun devre arasında kiralanıp geçen sezon 2.5 milyon Euro karşılığında bonservisi alınan 23 yaşındaki Romulo, Göztepe'de 46 maçta 22 gol atarken, 13 asist yaptı. Brezilyalı forvet oyuncusu, Leipzig ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Leipzig, Sloven golcü Benjamin Sesko'yu Manchester United'e 85 milyon Euro'ya satıp Romulo'ya yönelmişti.

O menajer Galatasaray'dan servet kazandı!

Arda Turan ayağının tozuyla Ukrayna'da da olay oldu!

Herkes Ederson ve Donnarumma diyordu! Thibaut Courtois'dan Galatasaray sözleri: Taraftarlar heyecanlandı