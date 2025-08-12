PSG'den 5 yıllık imza!

Kaynak: AA
PSG'den 5 yıllık imza!

Fransız devi Paris Saint-Germain, bir transferini daha açıkladı. Başkent ekibi tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalı savunma oyuncusu Illia Zabarnyi ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını belirtti.

Fransız Ligue 1 ekiplerinden PSG, Bournemouth'tan 22 yaşındaki Ukraynalı stoper Illia Zabarnyi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, "Paris Saint-Germain, Illia Zabarnyi'yi transfer etmekten mutluluk duyuyor. 6 numaralı formayı giyecek olan 22 yaşındaki stoper, kulübün Ukraynalı ilk oyuncusu olacak." denildi.

Zabarnyi, İngiliz ekibi ile geçen sezon Premier Lig'de 36 maça çıktı.

Ne Mourinho ne Osimhen ne de Mbappe! Leroy Sane hepsini solladı: Dünyanın 1 numarası olduNe Mourinho ne Osimhen ne de Mbappe! Leroy Sane hepsini solladı: Dünyanın 1 numarası oldu

skysports-zabarnyi-bournemouth-6988678.jpg

Herkes Ederson ve Donnarumma diyordu! Thibaut Courtois'dan Galatasaray sözleri: Taraftarlar heyecanlandıHerkes Ederson ve Donnarumma diyordu! Thibaut Courtois'dan Galatasaray sözleri: Taraftarlar heyecanlandı

Arda Turan ayağının tozuyla Ukrayna'da da olay oldu!Arda Turan ayağının tozuyla Ukrayna'da da olay oldu!

Süper Kupa sahibini buluyor! PSG ile Tottenham karşı karşıyaSüper Kupa sahibini buluyor! PSG ile Tottenham karşı karşıya

O menajer Galatasaray'dan servet kazandı!O menajer Galatasaray'dan servet kazandı!

Son Haberler
Karadağ'da enflasyon hızlandı
Karadağ'da enflasyon hızlandı
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
Saç ekimi için gelip hayatını kaybetmişti! O İngiliz ile ilgili çarpıcı gerçekler
Saç ekimi için gelip hayatını kaybetmişti! O İngiliz ile ilgili çarpıcı gerçekler
Yangın köyü yıktı! 15 evden geriye hiçbir şey kalmadı
Yangın köyü yıktı! 15 evden geriye hiçbir şey kalmadı
Popüler navigasyon uygulamasından android kullanıcılarını üzen haber
Popüler navigasyon uygulamasından android kullanıcılarını üzen haber