PSG'den 5 yıllık imza!

Fransız Ligue 1 ekiplerinden PSG, Bournemouth'tan 22 yaşındaki Ukraynalı stoper Illia Zabarnyi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında, "Paris Saint-Germain, Illia Zabarnyi'yi transfer etmekten mutluluk duyuyor. 6 numaralı formayı giyecek olan 22 yaşındaki stoper, kulübün Ukraynalı ilk oyuncusu olacak." denildi.
Zabarnyi, İngiliz ekibi ile geçen sezon Premier Lig'de 36 maça çıktı.
