O menajer Galatasaray'dan servet kazandı!

Galatasaray Kulübü son 3 yılda menajer George Gardi’ye servet ödedi. Dursun Özbek yönetimiyle 2022 yazından itibaren çalışan Gardi, sarı kırmızılı kulüpten 3 yılda 22 milyon euro kazandı.

Bu paranın 15 milyon eurosunu aldı. Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech ve Victor Osimhen gibi yıldızların transferinde rol oynayan İtalyan menajer büyük bir servet elde etti. George Gardi, Ziyech’i getirirken de götürürken de komisyon aldı. Galatasaray taraftarının çok sevdiği İtalyan futbol adamı, sarı kırmızı kulüpten en fazla kazanan menajer olarak tarihe geçti.

GEORGE GARDI VICTOR OSIMHEN TRANSFERİNDEN 7 MİLYON EURO ALACAK

Galatasaray son olarak 75 milyon Euro karşılığında Napoli’den Victor Osimhen’i transfer etmişti. Bu transferde de aracılık eden Gardi, sarı kırmızılı kulüpten sadece Osimhen için 4 yılda 7 milyon euro alacak. Dursun Özbek görevde kaldığı sürece George Gardi ile çalışmaya devam etmeyi düşünüyor.

SÜPER LİG'DEN BİRÇOK İSMİN TRANSFERİNDE DE ROL OYNADI

Gardi’nin etkisi yalnızca Galatasaray transferleriyle sınırlı kalmadı. Süper lig’deki diğer takımların transferlerinde de etkin bir şekilde yer aldı. Eljif Elmas’ın Fenerbahçe’den Napoli’ye transferi, Marek Hamsik’in Trabzonspor’a gelişi ve Mario Gómez’in Beşiktaş’a transferi gibi önemli hamlelerde de pay sahibi oldu.

