Galatasaray'a Süper Lig'de play off şoku

Kaynak: AA
Galatasaray'a Süper Lig'de play off şoku
Basketbol Süper Ligi çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde İzmit Belediyespor'a 95-83 yenildi ve saha avantajını rakibine kaptırdı.

Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 95-83 yenmeyi başardı.

İzmit temsilcisi, bu sonuçla seride durumu 1-1'e taşıdı.

SON MAÇ KOCAELİ'DE

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale çıkacağı serinin üçüncü ve son maçı, 27 Mart Çarşamba günü Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

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Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Zafer Yılmaz, Uğur Özen, Yarkın Keskin

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 25, McCowan 3, Meltem Yıldızhan 6, Hartley 13, Vanloo 11, Büşra Akbaş 7, Sude Yılmaz 13, Harrigan 5

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 17, Calhoun 14, Ayşe Cora 30, Özge Özışık 2, Nared 20, Ivanova 10, Başak Altunbey 2, Ferda Yıldız

1. Periyot: 22-25

Devre: 47-42

3. Periyot: 65-65

Beş faulle çıkan: 39.14 Özge Özışık (Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor)

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