Milli takım Brezilya'ya 7-4 mağlup oldu

Kaynak: AA
Milli takım Brezilya'ya 7-4 mağlup oldu
Down Sendromlu Futsal Milli Takımı 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları final maçında Brezilya'ya kaybetti.

2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) futsal final maçında Brezilya'ya 7-4 mağlup olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Antalya'daki Döşemealtı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ay-yıldızlı ekip, 4-3 önde bitirdi.

b9713b0d59e54ecd803f741283225284-t.jpg

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyamayan milli takım, rakibine 7-4 mağlup oldu.

Bu sonuçla ay-yıldızlılar, şampiyonluğu kazanan Brezilya'nın ardından organizasyonu ikinci sırada bitirdi.

Portekiz'i 7-6 mağlup eden Meksika Futsal Milli Takımı ise üçüncü sırada yer aldı.

İlgili Haberler
Galatasaray'a Süper Lig'de play off şoku
Milli takım oyuncuları menajerlerine göre mi seçiliyor? Semih Kılıçsoy'un avukatından sürpriz açıklama
Yılmaz Vural yine yaptı yapacağını
Osayi Samuel'den Trabzon maçı sonrası ilk açıklama. Olayları tetikleyen kişiyi açıkladı
Fenerbahçe'nin 2 numarası net konuştu: 2 Nisan'da bu iş bitecek
Beşiktaş yarı finale yükseldi
Türk hakemliğinin kaderini belirleyecek seçim. Fatih Sabovic yazdı
ÇBK Mersin hata yapmadı yarı finale çıktı
ÇBK Mersin hata yapmadı yarı finale çıktı
Son Haberler
Hakem camiasında skandal. Seçim öncesi ortalık karıştı Spor
Hakem camiasında skandal. Seçim öncesi ortalık karıştı
100 bin liranın geri ödemesini görenler kara kara düşünüyor. Kredi çekmek hayal oldu Gündem
100 bin liranın geri ödemesini görenler kara kara düşünüyor. Kredi çekmek hayal oldu
Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Saadettin Saran aynı masaya oturacak Spor
Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Saadettin Saran aynı masaya oturacak
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Asya'nın yeni ‘milyarderler başkenti’ belli oldu Ekonomi
Asya'nın yeni ‘milyarderler başkenti’ belli oldu
Tunç Soyer Özgür Özel'e gönderme. 'Hem beni gösterme hem benden bu işin kazanılmasını bekle' Gündem
Tunç Soyer Özgür Özel'e gönderme. 'Hem beni gösterme hem benden bu işin kazanılmasını bekle'