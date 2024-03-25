Fenerbahçeli yıldız Panathinaikos'a gidiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Tyler Dorsey’den taraftarları üzecek bir hamle geldi.

ABD asıllı Yunan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saygısızlık hiç bu seviyeye çıkmamıştı. 24/25’i iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Dorsey’in bu paylaşımı taraftarlar tarafından bir ayrılık sinyali olarak algılandı.

Daha önce Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos’ta forma giyen Dorsey’in sezon sonunda ezeli rakibi Panathinaikos’a gitmesi bekleniyor.

Bu sezonun başında da Panathinaikos ile masaya oturan Dorsey yeşil-beyazlılar ile anlşamasına rağmen Fenerbahçe’nin gitmesine izin vermemesi nedeniyle Türkiye’de kalmıştı.