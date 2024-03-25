Fenerbahçeli yıldız Panathinaikos'a gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçeli yıldız Panathinaikos'a gidiyor
Fenerbahçe Bekolu Tyler Dorsey'in yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Tyler Dorsey’den taraftarları üzecek bir hamle geldi.

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ABD asıllı Yunan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Saygısızlık hiç bu seviyeye çıkmamıştı. 24/25’i iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.

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Dorsey’in bu paylaşımı taraftarlar tarafından bir ayrılık sinyali olarak algılandı.

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Daha önce Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos’ta forma giyen Dorsey’in sezon sonunda ezeli rakibi Panathinaikos’a gitmesi bekleniyor.

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Bu sezonun başında da Panathinaikos ile masaya oturan Dorsey yeşil-beyazlılar ile anlşamasına rağmen Fenerbahçe’nin gitmesine izin vermemesi nedeniyle Türkiye’de kalmıştı.

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