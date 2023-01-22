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Adı Galatasaray'la anılan kaleci Kacper Bieszczad yapılan paylaşımı beğendi

İddialara göre Polonyalı kaleci Kacper Bieszczad'ın adı Galatasaray ile anılıyor.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 20:20
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Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen kaleci Kacper Bieszczad yapılan paylaşımı beğendi

Adı Galatasaray'la anılan kaleci Kacper Bieszczad yapılan paylaşımı beğendi
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Polonya basınının iddiasına göre; Galatasaray,  Polonya ligi ekiplerinden Zaglebie Lubin’in 20 yaşındaki kalecisi Kacper Bieszczad ile ilgileniyor ve transfer olmaya yakın.

Sarı-kırmızılı ekibin genç kaleci için yaklaşık 1 milyon euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi.

TARAFTARA CEVAP VERMİŞTİ
Sosyal medyadan sorulan 'Come to Galatasaray' (Galatasaray'a gel) sorusuna Polonyalı kaleci 'Maybe Someday' (Belki bir gün) cevabını verdi.

OYUNCUNUN MENAJERİ YENİÇAĞ'A KONUŞTU
İsa Karaarslan'ın özel haberinde oyuncunun menajeri Yeniçağ'a açıklamalarda bulundu.

Menajeri açıklamasında; “Kulübü Zagłębie Lubin'den kış döneminde bir transfer için onay aldık. Kacper, sıkı çalışması ve düzenli oyunu sayesinde son zamanlarda inanılmaz bir gelişim gösterdi.

Böyle bir oyuncunun sadece Polonya'da değil transfer piyasasında da ilgi uyandırması doğal. Kacper Bieszczad'ın daha güçlü liglerden kulüplerin ilgi çemberinde olduğunu doğrulayabilirim.” ifadelerine yer verdi.

KACPER BIESZCZAD YAPILAN PAYLAŞIMI BEĞENDİ
İsa Karaarslan, twitter hesabından 'Galatasaray Muslera'nın veliahtını Polonya'da buldu' isimli haberi paylaştı ve Kacper Bieszczad'ı etiketledi. 

Paylaşımdan kısa bir süre sonra oyuncu bu paylaşımı beğendi.

Bu beğeni de oyuncunun Galatasaray'a transfer iddialarını arttırdı.

İşte o beğeni;

 

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