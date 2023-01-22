Galatasaray Muslera'nın veliahtını Polonya'da buldu

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Galatasraay’da kulüp efsanesi haline gelen 36 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera’ya alternatif bulmak için çalışmalar sürüyor. Polonya basınına göre Polonya ligi ekiplerinden Zaglebie Lubin’in 20 yaşındaki kalecisi Kacper Bieszczad Galatasaray’a transfer olmaya çok yakın. Polonya genç milli takımının da file bekçiliğini yapan ve ‘Yeni Szczęsny' olarak adlandırılan genç kaleci bu sezon ligde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Galatasaray’ın genç kaleci için yaklaşık 1 milyon euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi.

SOSYAL MEDYADAN GALATASARAYLI BİR TARAFTARA CEVAP VERDİ

Genç kaleci tüm bu gelişmelerin gölgesinde sosyal medya hesabından kendisine “Come to Galatasaray (Galatasaray’a gel)" yazan bir taraftara da cevap verdi. 20 yaşındaki Bieszczad paylaşımının altına gelen mesaja “Maybe someday (Belki bir gün)” şeklinde cevapladı.

MENAJERİ YENİÇAĞ’A KONUŞTU

Polonyalı file bekçisi Bieszczad’ın menajeri Michał Mołdoch Yeniçağ’a konuştu. Mołdoch basına yansıyan haberlerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı sorulması üzerine Bieszczad gibi bir oyuncunun transfer piyasasında ilgi uyandırmasının çok doğal olduğunu belirterek, “Kulübü Zagłębie Lubin'den kış döneminde bir transfer için onay aldık. Kacper, sıkı çalışması ve düzenli oyunu sayesinde son zamanlarda inanılmaz bir gelişim gösterdi. Böyle bir oyuncunun sadece Polonya'da değil transfer piyasasında da ilgi uyandırması doğal. Kacper Bieszczad'ın daha güçlü liglerden kulüplerin ilgi çemberinde olduğunu doğrulayabilirim.” dedi.