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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Inaki Pena son kararını verdi. Menajeri Yeniçağ'a konuştu

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer gündeminde olan Barcelonalı kaleci Inaki Pena rotasını çizdi. Genç file bekçisinin menajeri Yeniçağ'a konuştu

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 16:56
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Inaki Pena'nın menajeri Yeniçağ'a konuştu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Inaki Pena son kararını verdi. Menajeri Yeniçağ'a konuştu
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İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray’da kiralık olarak geçiren ve başarılı bir form grafiği çizen Barcelonalı Inaki Pena’nın Fenerbahçe’nin transfer listesine girdiği iddia edilmişti. Altay Bayındır’ın yaşadığı form düşüklüğü sebebiyle rekabet yaratmak amacıyla Fenerbahçe’nin kaleci arayışında olduğu öne sürülmüş, listenin başında ise Inaki Pena’nın olduğu iddia edilmişti. Transfer söylentisi Türk spor kamuoyunda kısa sürede yayılarak heyecan yarattı.

GALATASARAY SEZON BAŞINDA İSTEMİŞTİ

Inaki Pena’nın geçtiğimiz sezon formasını giydiği Galatasaray’ın ise sezon başında genç kaleciyi kadrosuna tekrar katmak istediği ancak Barcelona’nın Pena’yı kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı aktarılmıştı.

MENAJERİ YENİÇAĞ'A KONUŞTU

Yaşanan gelişmelerin ışığında Inaki Pena’nın menajeri Yeniçağ’a konuştu. Menajer Javi Garrado, Inaki Pena’nın tekrardan Türkiye’ye gelip gelmeyeceğinin sorulması üzerine Inaki Pena’nın bu transfer sezonunda Barcelona’dan ayrılmayacağının net bir şekilde altını çizdi.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan genç kalecinin kariyerini nasıl şekillendireceği ise merak konusu.

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