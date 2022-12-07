Dün sözleşme imzaladı. Bugün sakatlandı

Galatasaray'ın İspanya ekibi Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akgün'ün yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, maçta aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan Yunus Akgün'ün çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada Yunus Akgün'ün tedavisine başlandığı aktarıldı.
Galatasaray, milli futbolcu ile dün(06.12.2022) 2025-2026 sezonu sonuna kadar sürecek yeni sözleşme imzalamıştı.
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