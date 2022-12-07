7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dün sözleşme imzaladı. Bugün sakatlandı

Dün sözleşme imzaladı. Bugün sakatlandı

Sarı - Kırmızılılara yıldız oyunsundan gelen haberle sarsıldı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 21:52
Takip Et

Galatasaray'a Yunus Akgün şoku

Dün sözleşme imzaladı. Bugün sakatlandı
+
Aa
-

Galatasaray'ın İspanya ekibi Villarreal ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Yunus Akgün'ün yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, maçta aldığı darbe sonucu dizinde esneme olan Yunus Akgün'ün çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada Yunus Akgün'ün tedavisine başlandığı aktarıldı.

Galatasaray, milli futbolcu ile dün(06.12.2022) 2025-2026 sezonu sonuna kadar sürecek yeni sözleşme imzalamıştı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
2
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
3
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
4
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
5
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
6
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
7
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
﻿Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
﻿Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
﻿Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
﻿2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak
﻿2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak
﻿2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak
﻿Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı
﻿Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı
﻿Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı
﻿İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
﻿İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
﻿İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.