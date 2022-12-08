Altyapıdan çıktı, Okan Buruk'un gözdesi oldu

4-3 kaybedilen Villarreal maçında Abdülkerim'in attığı golün ortasını yapan ve yüzde 97 pas isabetiyle oynayan Baran Aksaka'nın formu, orta alanda sıkıntı yaşayan Okan Buruk ve ekibinin elini rahatlatacak gibi görünüyor.

10 numaradan ilk önce 8 numaraya evrilen, daha sonra da Okan Buruk tarafından 6 numarada değerlendirilen Baran'ın Milliyet'in haberine göre bundan sonra Torreira'nin ilk alternatifi olacağı öğrenildi.

Buruk'un, sezon içinde yaşanabilecek bir sorun halinde gözünü kırpmadan genç futbolcuya şans vermeyi planladığı bildirildi.

Baran Aksaka'nın 2025 senesine kadar sarı-kırmızılı kulüple kontratı bulunuyor. Başarılı futbolcu, Türkiye Kupası'nda da bu sezon 16 dakika şans bulabildi.