Galatasaray'da deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Sami Güntürkün Gürel
Galatasaray'da deprem

Haziran ayı divan kurulu toplantısında ortalık karıştı.

Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray’da Haziran ayı divan kurulu toplantısı geçtiğimiz Çarşamba günü gerçekleştirildi. Toplantıya divan kurulu üyeleri ile yönetim arasında yaşanan tartışmalar damgasını vurdu.

TANER TAŞKIN DİVANI TERK ETTİ

İlk olarak 86 Yaşındaki Divan Üyesi Taner Aşkın’ın hasta olduğu, sicili ve kıdeminin de göz önüne alınarak öncelikle söz almak istediğini Divan Başkanı Aykutalp Derkan’dan talep etmesine rağmen daha kıdemsiz üyelere söz verilmesi ve bekletilmesi nedeniyle Taner Aşkın konuşmasını yapmayarak salondan ayrıldı.

KONUŞMA YAPMADI

Taner Taşkın’a yapılan bu hareketi protesto etmek amacıyla konuşmasını yapmaktan vazgeçen divan kurulu üyesi Hayri Kozak Galatasaray’ın ağır bir tehlike içinde olduğunu söyleyerek kürsüden ayrıldı.

"NEDEN İPOTEK VAR"

Dursun Özbek’in açılış konuşmasında “Floryadaki 42 dönüm araziyi şahsi kefaletlimle kredi kullanarak satın aldık ve 1 milyar 85 milyon TL ödedik" demesi üzerine, Ayhan Özmızrak’ın “neden o zaman üzerinde ipotek var” diye yönelttiği soruya cevap alamaması gerginliğin iyice artmasına sebep oldu.

ERAY YAZGAN İLE KAVGA ÇIKTI

Özmızrak konuşmasının devamında yönetime Riva, Mecidiyeköy, Florya, Kemerburgaz, Gerçekleşmeyen Colombus, Sportif AŞ, Sponsor Firmalarla olan ilişkiler hakkında 25 adet sorunun hiç birine cevap verilmediğini ifade etti. Özmızrak’ın bu sözleri sonrası Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yazgan ile aralarında tartışma çıktı.

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DURSUN ÖZBEK DE GİTTİ

İkili arasındaki bu tartışma sonrası Başkan Dursun Özbek ve bazı yönetim kurulu üyeleri toplantıyı terk etti.

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Toplantının devamında Divan üyesi İbrahim Göknar’ın göğüs sponsorunun anlamadan çekileceğini sorması üzerine kulübün borsaya açık olması sebep gösterilerek cevap verilmedi.

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