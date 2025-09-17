Galatasaray'da Eintracht Frankfurt mesaisi sona erdi!

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a konuk olacak olan Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen, yapılan son antrenmana katılmadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel organizasyonlarla sona erdiği bildirildi.

aa.jpeg

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Victor Osimhen, antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma için bugün Almanya'ya gidecek.

