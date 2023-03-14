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Galatasaray en zor virajda

Ligde 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'ı, zorlu bir fikstür bekliyor. Bu süreci en az kayıpla geçmeyi hedefleyen sarı kırmızılılar, zirvedeki yerini korumak istiyor.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 13:31
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Galatasaray'da gözler Konya maçında ve sonrası fikstürde

Galatasaray en zor virajda
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Galatasaray, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligde üst üste 14 kez kazanan sarı kırmızılılar, maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde lider durumda bulunuyor. Ancak Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor.

26'ncı haftada Arabam.com Konyaspor'a konuk olacak olan sarı kırmızılılar, sonrasında 6 kritik karşılaşmaya çıkacak.

Teknik heyet, bu 7 maçlık seri sonrası şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlamayı planlıyor.

Lige 26'ncı haftanın ardından milli maç arası verilecek.

Sarı kırmızılılar, dönüşte Adana Demirspor ile karşılaştıktan sonraki haftayı BAY geçecek.

Okan Buruk'un öğrencileri, 29'uncu haftada ise Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

30'uncu haftayı Corendon Alanyaspor deplasmanında geçirecek Galatasaray, daha sonra Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

32'nci haftada ise derbi heyecanı yaşanacak.

Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile oynadıktan sonra iç sahada Medipol Başakşehir ile mücadele edecek.

Sarı kırmızılılar, bu süreçten en az kayıpla çıkarak zirve yarışındaki avantajını sürdürmek istiyor.

Okan Buruk'un ekibi, ligin ilk yarısında bu 7 maçlık seride 14 puan toplamıştı.

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