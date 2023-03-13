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  • Depreme statta yakalanan taraftar için büyük tehlikeyi açıkladı. Afet uzmanı Şimşek büyük riski anlattı

Depreme statta yakalanan taraftar için büyük tehlikeyi açıkladı. Afet uzmanı Şimşek büyük riski anlattı

Kahramanmaraş'ta olan depremin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Olası bir depreme stadyumlarda yakalanan taraftarlar ne yapmalı sorusunu Afet Uzmanı Ogün Şimşek açıkladı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 11:00
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Ogün Şimşek büyük riski açıkladı

Depreme statta yakalanan taraftar için büyük tehlikeyi açıkladı. Afet uzmanı Şimşek büyük riski anlattı
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Kahramanmaraş merkezli olan depremin ardından 11 il olumsuz etkilendi. Başta Kahramanmaraş, Hatay, Malatya olmak üzere birçok ilde can ve mal kaybı yaşandı. Bu depremden sonra gözler İstanbul depremine çevrildi.

İstanbul'da olacak depremde statta yakalananlar ne yapmalı sorusunu da beraberinde getirdi.

Stat ve spor salonları depreme karşı sağlam yapılar olarak biliniyor. Ancak olası bir sarsıntıda oluşacak izdiham büyük risk yaratıyor.

"DEPREM DEĞİL İZDİHAM OLACAKTIR"
Afet Yönetim Uzmanı Ogün Şimşek, Haber Global'in sorularını yanıtladı. Ogün Şimşek, olacak depremin statta kaçma eğilimi sırasında insanların depreme değil izdihama yakalanacaklarını şu sözlerle vurguladı; "Çıkışlara doğru kaçma eğilimi ya da sahaya inme gibi bir eğilime girersek burada yakalanacağımız şey aslında deprem değil izdiham olacaktır. Yapılmaması gereken şey çıkışlara yönelmek ve sahaya inmektir. Sahanın kapasitesi, tribünlerin kapasitesinden daha fazla olduğu için izdiham oluşturacaktır."

"ARZU ETTİĞİNİZ YERİN YANINDA OLACAKSINIZ"
Depremin çok kısa sürede olduğunu ve o an ne yapılması gerekirse onun yapılması gerektiğini söyledi. Şimşek "Bir kişinin oturduğu yerden çıkışlara gitmesi minimum 2.5 dakikadır. Deprem zaten 2.5 dakika süren bir eylem değil. Dolayısıyla istediğiniz yani arzu ettiğiniz yerin yanında olacaksınız. Oturduğunuz yerde ayağınızın bastığı beton kısmına çök-kapan-tutun yapıp başınızı korursanız, yukarıdan gelebilecek tehlikelere karşı kendinizi koruduğunuz anda güvenle çıkarsınız" dedi.

"BULUNDUĞUMUZ YER DEPREMDE DAYANACAK"
Futbolcuların ve sahadaki diğer kişilerin de ne yapması gerektiğini anlatan Afet Uzmanı Şimşek "Sahanın içinde olan Futbolcular, teknik heyet ve hakemler sahanın ortasına doğru hareket ederler. Biz mümkün olduğu kadar o alanı boş bırakıp olduğumuz yerde kalacağız. Şunu iyi bileceğiz; Bulunduğumuz yer depreme dayanacak."

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