Mauro Icardi İstanbul gecelerinde 3 güzelle görüntülendi. Wanda Nara sinir krizi geçirecek

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, ayrılık kararı aldığı eşi Wanda Nara ile kısa süre sonra barışmış, sorunlarını aştıklarını da sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tüm dünyaya ilan etmişti. Ancak ünlü futbolcunun çapkınlık gecesi kafaları karıştırdı. Icardi, Kuruçeşme’deki Scatola adlı mekânda üç kadınla felekten bir gece çaldı.

DÜŞEN ŞAPKASINI TARAFTAR ALDI

Mekândan sabaha karşı ayrılan Icardi, birlikte görüntü vermemek için kadınları önden yolladı.

Yüzünü şapkasıyla gizleyen futbolcu için VIP aracı kapıya kadar yanaştırıldı. Icardi aracına binerken başını çarpınca şapkası yere düştü. Mekânın önünde bekleyen taraftarlardan biri şapkayı alarak kaçtı.