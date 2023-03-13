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Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını açıkladı: Galatasaray bu haftadan itibaren kaybetmeye başlayacak

Ahmet Çakar, "Galatasaray'ın travma sezonu başlamıştır, bakın göreceksiniz bu sezon Fenerbahçe şampiyon olacak" diyerek flaş bir iddiayı ortaya attı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 14:20
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Fenerbahçe şampiyon olacak: Ahmet Çakar açıkladı

Ahmet Çakar Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını açıkladı: Galatasaray bu haftadan itibaren kaybetmeye başlayacak
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Ahmet Çakar, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybedeceğini belirtti.
Çakar yaptığı açıklamada, "Bu sezon şampiyon Fenerbahçe olacak" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, rakibine maç fazlasıyla 9 puan fark attı.

Yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol'da yaptığı değerlendirmede sarı-kırmızılıların travma yaşayacağını ve Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını belirtti.

"BAKIN GÖRECEKSİNİZ"

Ahmet Çakar yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın hiçbir travması yok. 60 küsur yıl önceki rekoru kıran Galatasaray, bu haftadan itibaren travma sezonuna başlamıştır. Bu sene o sene, Galatasaray'ın travma senesi! Bakın göreceksiniz" diye konuştu.

Şampiyonluk kehanetinde de bulunan Çakar, "Fenerbahçe kalan maçlarında sadece Karagümrük maçında takılabilir. Galatasaray'da kötü rüzgarlar esecek. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe olacak" dedi.

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