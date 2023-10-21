Galatasaray'da Icardi maçtan sonra yere yığıldı. Herkes yanına koştu

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardığı mücadelede 2 golle yıldızlaşan Icardi, maç sonu kendini yere bıraktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'da Icardi maçtan sonra yere yığıldı. Herkes yanına koştu

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 yendi.

Galatasaray'da galibiyet golleri Mauro Icardi'den gelirken Arjantinli yıldızın maç sonu görüntüsü korkuttu. Icardi'nin yanına maç sonu, kulüp doktorları koştu.

"MR SONRASI BAKACAĞIZ"

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Okan Buruk, "Icardi'nin topuğunda bir ağrı vardı. Soyunma odasında da ağrısı vardı. Yener hocamız kontrolleri yaptı. MR çekilecek. En doğru değerlendirmeyi MR sonrası görüntüsünü gördükten sonra yapacağız." açıklamasında bulundu.

TOPLAM 9 GOLE ULAŞTI

Beşiktaş'a toplamda 5 gol atan Icardi; Trabzonspor'a 3, Fenerbahçe'ye ise 2 gol kaydederek derbilere damga vurdu.

İşte o görüntü:

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(Fotoğraf: Adem Kabayel / Yeniçağ Spor)

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