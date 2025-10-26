Süper Lig lideri Galatasaray'da İlkay Gündoğan sahalara ne zaman döneceği taraftarlar tarafından merak edilirken, sıcak bir gelişme yaşandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçı öncesi şok bir sakatlık geçiren İlkay Gündoğan, kritik maçta görev alamamıştı.

Arka adalesinden sakatlanan ve tedavisine derhal başlanan İlkay Gündoğan'ın sahalara döneceği maç da belli oldu.

İLKAY GÜNDOĞAN FENERBAHÇE DERBİSİNDE SAHADA OLACAK

Kasım ayındaki milli aranın ardından çalışmalara başlayacak olan İlkay Gündoğan'ın 1 Aralık tarihindeki Fenerbahçe derbisinde yüzde 100 hazır olarak sahalara dönmesi hedefleniyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktörün Okan Buruk'un gurbetçi oyuncuyu tam olarak hazır olmadan sahaya sürmek istemediği kaydedildi.