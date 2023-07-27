Galatasaray'da korkutan tablo açıklandı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon Avrupa’da başarı yakalamak için yıldız oyuncuları transfer eden Galatasaray’ın mali tablosu açıklandı.

TOPLAM BORÇ 7.5 MİLYAR OLDU

Sarı-kırmızılılardan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada kulübün 1 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemi faaliyet raporu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Galatasaray bu dönem içinde 952 milyon TL zarar etti. Sarı-kırmızılıların toplam borcu ise 7 milyar 533 milyon lira olarak bildirildi.