Galatasaray'da korkutan tablo açıklandı

Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada kulübün son 1 yılda 952 milyon TL zarar ettiği bildirildi.

Galatasaray'da korkutan tablo açıklandı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon Avrupa’da başarı yakalamak için yıldız oyuncuları transfer eden Galatasaray’ın mali tablosu açıklandı.

TOPLAM BORÇ 7.5 MİLYAR OLDU
Sarı-kırmızılılardan Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada kulübün 1 Haziran 2022 - 31 Mayıs 2023 dönemi faaliyet raporu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Galatasaray bu dönem içinde 952 milyon TL zarar etti. Sarı-kırmızılıların toplam borcu ise 7 milyar 533 milyon lira olarak bildirildi.

Öne Çıkanlar
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Son Haberler
Almanya'dan Nijer'deki darbeye ilişkin açıklama Dünya
Almanya'dan Nijer'deki darbeye ilişkin açıklama
Vize sorunu TBMM gündemine taşındı Güncel
Vize sorunu TBMM gündemine taşındı
Sivasspor'a Dinamo Kiev'den takviye Spor
Sivasspor'a Dinamo Kiev'den takviye
Avcılar’da Suriyeli tacizciye meydana dayağı Güncel
Avcılar’da Suriyeli tacizciye meydana dayağı
Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Tatil için Türkiye'ye geldi Magazin
Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı. Tatil için Türkiye'ye geldi
Tanju Özcan'dan İmamoğlu için bomba iddia. Canlı yayında açıkladı Siyaset
Tanju Özcan'dan İmamoğlu için bomba iddia. Canlı yayında açıkladı
Lifli besinler kalp krizini önlüyor Sağlık
Lifli besinler kalp krizini önlüyor