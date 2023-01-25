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Bonservisi alınacak: Galatasaray'da flaş Morutan gelişmesi

Galatasaray'dan Pisa kulübüne kiralanan Morutan'ın İtalyan kulübü tarafından bonservisi alınacağı öğrenildi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 16:01
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Galatasaray'da Morutan gelişmesi

Bonservisi alınacak: Galatasaray'da flaş Morutan gelişmesi
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Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Pisa'ya kiraladığı yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Romen medyasından Prosport'un haberine göre Pisa, Morutan'ın sözleşmesinde 5.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi olmasına rağmen Galatasaray'a 3.5 milyon Euro teklif etti.

MORUTAN'IN BONSERİVİSİ ALINACAK

Galatasaray'ın teklifi kabul etmesi durumunda Pisa bu kış transfer döneminde Olimpiu Morutan'ın bonservisini alacak. Sarı-Kırmızılı Yönetimin bu durumu kendi içinde değerlendirmesi bekleniyor.

Sıcak paraya ihtiyacı olan Galatasaray'ın teklifi kabul edip etmeyeceği ise büyük merak konusu. Galatasaray, Romen orta saha oyuncusunun bonservisi için FCSB'ye 4.1 milyon Euro ödemişti. 

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