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Ercan Ayhan: Galatasaray'ı İstanbul'a puansız yollayacağız

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Bitexen Giresunspor'un asbaşkanı Ercan Ayhan, iddialı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 12:37
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Giresunspor Asbaşkanı Ercan Ayhan'dan iddialı sözler. ''Galatasaray'ı İstanbul'a puansız yollayacağız''

Ercan Ayhan: Galatasaray'ı İstanbul'a puansız yollayacağız
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Ayhan, AA muhabirine, cumartesi günü Türkiye'nin önemli ekiplerinden Galatasaray'ı ağırlayacaklarını anımsattı.

Zorlu maç öncesi 4-5 futbolcularının eksik olduğunu ifade eden Ayhan, "Genç arkadaşlarımızla sahaya çıkacağız. Futbol 11 kişi ile oynanıyor. İsimler ya da markalar ne kadar büyük olursa olsun sahada 11 kişi ile mücadele ediyorsunuz. Sahaya çıkacak yürekli kardeşlerimizin sonuna kadar mücadelesini ortaya koyarak, hedeflediğimiz sonucu alacaklarına inanıyoruz." dedi.

Ayhan, saha ve seyirci avantajından dolayı rakipleri kadar kendilerinin de favori olduğunu belirterek, "Galatasaray'ı mutlaka yenmek için sahaya çıkacağız. Galatasaray'ı İstanbul'a puansız yollayacağız." diye konuştu.

Galatasaray'ın ligde galibiyet serisinin sürdürdüğünü ifade eden Ayhan, "Tüm serilerin bir sonu vardır. Galatasaray'ın serisine Giresun'da son vermek istiyoruz. İnşallah 3 puan alan Giresunspor olacaktır. Rakibimizle oynadığımız son 2 maçta kazanan taraf biz olduk. Bu nedenle sahadan 3 puanla ayrılmamız sürpriz olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayhan, Giresunspor taraftarlarından Galatasaray karşılaşmasında tribünleri doldurarak takımlarını desteklemelerini istedi.

''SEZON SONUNDA DA LİGDE KALACAĞIZ''
Yeşil beyazlı ekibin mütevazi bir bütçesi ve kadrosu olduğunu belirten Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Giresunspor, Süper Lig'de var olma mücadelesine devam ediyor. 'Kısıtlı imkanlarımızla kısıtlı bütçemizle kulübü borçlandırmadan bu yolda başarıyı nasıl yakalarız?' diyerek yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve oyuncu grubumuzla çalışıyoruz. Sezona ligi ilk 10 arasında tamamlamayı hedefleyerek başladık. İlk yarıdaki hedefimiz ise 20 civarında puan elde etmekti. Neticede sezonun ilk devresinde 20 puan elde ettik ve hedefimizi yakaladık. Sezonun ikinci yarısında daha büyük mücadele olacak.

Biz de bununla ilgili tüm planlamalarımızı ve hazırlıklarımızı yaptık. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi lige damgamızı vurmaya devam edeceğiz. Giresunspor mütevazi kadrosuyla ligdeki takımların korkulu rüyası haline gelmiştir. Bu yolda hedefimizden sapmadan devam edeceğiz. Sezon sonunda da ligde kalacağız."

Asbaşkan Ayhan, devre arası transfer sürecinin devam ettiğini ancak kendilerinin bu yönde bir çalışmalarının bulunmadığını ifade ederek, "Devre arası transferler ciddi maliyetler gerektiriyor. Biz de bütçemizi göz önüne aldık, kulübü borç yükü altına sokmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Mevcut kadromuzla sezonu tamamlayacağız. Teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz. Altyapı ve genç kardeşlerimize ligde daha fazla şans vereceğiz." diye konuştu.

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