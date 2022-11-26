Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, lige verilen Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdürürken, antrenmanda tatsız bir olay yaşandı.
Sarı kırmızılı takımın antrenmanında ikili mücadele sonrasınra Sergio Oliveiro acı içinde yerde kaldı.
Yıldız futbolcu antrenmanı yarıda bıraktı.
Sergio Oliverio'nun son durumu pazartesi günü çekilecek MR'ın ardından belli olacak.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.