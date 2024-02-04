Galatasaray'da sıra dışı bir Afrikalı: Bizon Aurier. Sedat Kaya yazdı

Galatasaray’ın yeni transferi Serge Aurier’in ilginç, sıradışı bir hayat hikayesi var.

Tıknaz, iri kaslı, ele avuca sığmayan bir karakter.

Bu nedenle de lakabı Bizon.

24 Aralık 1992'de Fildişi Sahili'nin Batı bölgesinde, Danane adlı küçük bir kasabada doğdu.

Yaşadığı yer kilometrelerce palmiye ağaçlarıyla dolu ve insanlar Palm yağı ticaretiyle geçiniyordu.

Henüz 10 yaşındayken büyük şirketlerin Palm yağı rekabeti nedeniyle iç savaş çıktı.

Serge, annesinin isteği üzerine babasını Afrika'da bırakarak Fransa'ya taşınmak zorunda kaldı.

Artık yetimdi.

Fransa’da annesi, kocasından boşanıp Michel Aurier adında bir otobüs şoförüyle tanıştı ve evlendi.

Üvey babası Serge’yi kabul etti ve ona soyadını verdi.

Serge Leon artık Serge Aurier’di.

Serge, annesi, üvey babası ve erkek kardeşi Christopher ile Paris banliyösünde bulunan Sevran mahallesine yerleştiler.

Göçmenlerle dolu, yoksulluğun kol gezdiği bu mahallede uyuşturucu çetelerinin amansız bir savaşı vardı ve göçmen çocuklarını kurye olarak kullanıyorlardı.

Annesi ve üvey babası Serge’yi bu ortamdan kurtarmak için önce okula yazdırdı, sonra çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen mahalle futbol turnuvalarına katılmasını sağladı.

Hırsı ve tekniğiyle seyircileri baştan çıkaran Serge, Ağustos 2005'in başında U13 denemeleri için teklifler almaya başladı ve Villepinte futbol kulübünde başarılı bir deneme geçirdi.

Ufak tefek, tıknaz, kaslı yapısıyla hiç yorulmayan, 90 dakika savaşan karakteri nedeniyle “Bizon” adını verdiler ona.

Serge o kadar parladı ki, önce Lens'e sonra Toulouse'a transfer oldu. Sağ bek olarak oynamaya başladı ve kulüpte savunma becerisini mükemmelleştirdi.

Duran toplarda çok tehlikeli ve mükemmel bir savunma oyuncusuydu.

31 Ağustos 2017'de, 23 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında Premier Lig kulübü Tottenham Hotspur ile anlaştı.

Futbol dünyasında isminden söz ettirmeye başladığı kulüp Tottenham Hotspur oldu.

Gerisini biliyorsunuz zaten.

Serge Aurier yüksek profilli bir Afrikalı.

Ele avuca sığmayan bir karakteri var.

Öz babasını kendileriyle Fransa’ya geldiği için yıllarca affetmedi.

Özgürlüğüne çok düşkün.

Öyle ki, evlilik karşıtı. O yüzden hala bekar.

Haksızlık karşısında hemen tepki koyma gibi bir özelliği var.

Bir keresinde Paris'te bir gece kulübünün önünde bir polis memurunu taciz etmekten tutuklandı ve iki ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hatalarından ders çıkaran biri.

Yerinde olgun, yerinde çılgın olmaya biliyor.

Cadılar Bayramı en büyük eğlencelerinden biri.

Giydiği ilginç kostümlerle medyada yer almaya seviyor.

Ayrıca büyük bir hip-hop müzik hayranı.

En sevdiği sanatçılar arasında Shakira, Justin Bieber ve Sefyu var.

Galatasaray tarafları çok renkli bir futbolcu izleyecek.