Galatasaray'da sakatlığı bulunan Yunus Akgün'ün son durumu belli oldu. Kasık fıtığı tespit edilen ve Ajax deplasmanına götürülmeyen yıldız oyuncu için karar verildi.

YUNUS AKGÜN AMELİYAT EDİLECEK

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Kasık fıtığı teşhisi konulan Yunus’un çok şiddetli ağrı şikayeti nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. Milli oyuncunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yunus Akgün'ün kaçıracağı muhtemel maçlar şöyle;

Kocaelispor

Gençlerbirliği

Union Saint-Gilloise

Fenerbahçe

Samsunspor

Monaco