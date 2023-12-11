Galatasaray'da Ziyech ve Davinson Sanchez'den beklenen haber geldi

Kopenhag maçı öncesi sakatlıklarını atlatan Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez takımla birlikte çalıştı.

KAYNAK: AA
Galatasaray'da Ziyech ve Davinson Sanchez'den beklenen haber geldi

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

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İdmanın basına kapalı bölümünde ise teknik direktör Okan Buruk yönetiminde taktik çalışmanın gerçekleştirildiği bildirildi.

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Sakatlığı nedeniyle son 3 resmi müsabakada forma giyemeyen Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez ile yine aynı sorundan dolayı Adana Demirspor müsabakasında dinlendirilen Hakim Ziyech takımla çalışmaya katıldı.

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Galatasaray, yaptığı antrenmanla Kopenhag maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı takım, yarın başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılacak maç için akşam saatlerinde Danimarka'ya gidecek.

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