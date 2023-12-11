Polis Türk taraftarlara nefes bile aldırmayacak. Galatasaray maçına saatler kala Kopenhag'da alarm!

Manchester United ve Bayern Münih deplasmanlarında Türk taraftarların adeta şov yapması, Kopenhag cephesini sert önlemler almaya itti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Polis Türk taraftarlara nefes bile aldırmayacak. Galatasaray maçına saatler kala Kopenhag'da alarm!

Galatasaray; Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında yarın Kopenhag ile Danimarka'da karşı karşıya gelecek.

Parken Stadı'nda oynanacak ve hem Galatasaray hem de Kopenhag açısından büyük öneme sahip bu mücadele öncesi Danimarka polisi de alarma geçti.

Galatasaray taraftarı; Manchester United ve Bayern Münih deplasmanlarında adeta şov yapmıştı. Bunu gören Danimarkalılar zorlu mücadele öncesi bazı sert tedbirler aldı.

Kopenhag'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk taraftarların dikkat etmesi gereken konular tek tek sıralandı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray renklerini, formanızı, kıyafetinizi, atkınızı ve benzerlerini sadece deplasman tribününde giyebilirsiniz. Galatasaray lehine tezahüratları sadece deplasman tribününde yapabilirsiniz. Bu kurallara uymamanız halinde, para iadesi almadan stadyuma giremezsiniz, girdiyseniz çıkarılırsınız."
Güvenlik gerekçesiyle polis, Galatasaray taraftarlarının maçtan sonra bir saate kadar alıkonulması talimatını vermiştir. Bununla ilgili bilgiler stadyumda sergilenecek ve hoparlörlerden duyurulacaktır."

Kopenhag'ın iletişim müdürü Jes Mortensen, Galatasaray ile oynanacak maç için geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, taraftarların stadyuma girişi ve tribünlerle ilgili önlem alacaklarını söylemişti.

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