Galatasaray'daki büyük isyanın nedenini Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Beşiktaş maçından sonra soru şu:

Galatasaray niye böyle?

Aslında medyanın büyük kısmı bu sorunun cevabını da biliyormuş.

Neymiş efendim; "Haber yaparsak tepki alırız. Daha sezon başı gibi" sudan bahaneler.

Ne yazan var, ne de çizen.

Olay şu. Dursun Özbek yönetimi; hoca ve oyuncuların sözleşmelerinde şampiyonluk için yüksek miktarda özel prim var gerekçesi ile ayrıca ödeme yapmadı.

Başkanın yol haritası yanlış değil. Ama eksik. Böyle olmayanlar da çok. Kerem, Barış, Berkan, Kaan, Kerem Demirbay gibi. Farkında iseniz yabancı kimse yok.

Böyle olunca yerliler haklı olarak isyan bayrağı çektiler.

Durumu Okan hocaya bizzat ilettiler.

O da ne öyle!

Buruk; konu hakkında "Şöyle böyle. Anlaşmalar, sözleşmeler" gibi bahaneler üretmesin mi?

"İyi de, hoca sen de, Fransız, Alman, Portekizli ya da İngiliz değilsin ki" diyorlar..

Hoca, sus pus. Sözleşmesine şampiyonluk için özel prim maddesi koydurmayan yerli isimler pert. Yönetim ise çok net:

Sözleşmelerde yazılan tüm primleri ödedik.

Gel çık işin içinden. Mesela Muslera, 300 bin Euro ek ödeme haketmiş. Aynı Torreira ve Mertens gibi. Ya Icardi. Sormayın gitsin. Diğer yabancıların 3 katı.

Çek ordan artı bir milyon Euro daha.

Böyle şey olur mu demeyin. Aha işte bal gibi olmuş. Çoğunun cepleri dolmuş. Diğerleri üvey evlat olmuş!

İmza atmadan mukavelesine özel primleri yazdıranlar almış alacağını.

Katırlara yüklemişler bile!.

Bitmedi..

Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer derler.

Sen misin, şampiyonluk özel primi dağıtmayan. Sözleşme ile bir kısım oyuncuların elini kolunu bağlayan.

Al sana cevap.

Futbolcu milleti bu. Bir şekilde süper kupa öncesi, özel prim var mı diye kulis yapıyorlar. Var ama öte yandan. Primcik.

Çik, cik, ciikkk..

Ya şu sözleşmelerde yazı olanlar.

Abooo. Bu kupaya da ayrıca primler yazılıp garanti altına alınmış.

Yazılanlar hem takım, hem de sözleşme gereği ayrıca özel prim alacağı için cepler dolacak.

İşte o süstten ağzı yananlar, bize yoksa, kimseye yok der gibi oynamadılar!

Takım içi dayanışması ben buna derim. Alanlar da, destek olmuşlar.

Bravo.

Sevgili dostlar, güzel kalpli insanlar. Bu skandal olay. Takım içinde, dışında bütün kulislerde konuşuluyor.

Galatasaray takımı üstündeki sıkıntının ana kaynağı bu.

Minik Serçe sen çok yaşa.

Özel prim feda olsun sana

Sayende çok özel durumu daha ortaya çıkarabildik.

Özbek Başkan ve ekibi bu handikapı aşmaya çalışıyor.

Kendi sözleşmesinde madde olan Okan hoca, oyuncuları lehine bir şey diyemiyor.

Şahsen yönetimin kazanılmayan kupaya pek üzüldüğünü sanmıyorum. Eğer kazanılsa idi sorun daha da büyüyecekti. Varsın gitsin bir kupa. Lig öncesi huzursuzluk dursun.

Mutlaka bir çıkış yolu buluruz mantığı içindeler.

Bulunur elbet.

Aslında kolay, verilen hak geri alınmaz. Geriye kalan, diğerlerinin haklarını ödeyip hesabı kapatmak.

Bakalım bu tamamen duyusal unsurlar ile yaşanan kaotik ortamdan nasıl kurtulmuş olunacak.